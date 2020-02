Affaire des pêcheurs de Saint-Louis : Le SEP/BBY « fustige avec la dernière énergie de tels agissements »…

Ferloo.com – Réuni le 13 février 2020, le Secrétariat exécutif permanent de Bennoo Bokk Yaakaar (SEP/BBY) a examiné la situation nationale. Le SEP « se réjouit vivement du démarrage des travaux du Comité de pilotage du Dialogue ponctués par l’adoption d’un règlement intérieur consensuel, la mise en place d’un Bureau, la désignation des Présidents des commissions thématiques et la validation des termes de références de celles-ci ».

Et de déclarer : « Ce résultat traduit l’engagement patriotique des forces vives de la nation dans leur diversité pour la réussite du dialogue. Il réduit à néant toutes les suspicions et tentatives d’intoxication destinées à torpiller cette initiative historique qu’est le Dialogue national. Le SEP/BBY félicite toutes les composantes de notre société engagées dans cet exercice de réflexion concertée et leur exprime ses encouragements à persévérer dans la voie de la construction de consensus au seul bénéfice de la nation sénégalaise ».

Abordant la question de la journée de la propreté dont la deuxième a été organisée le 1er février 2020, le SEP/BBY « félicite le Président pour avoir lancé l’initiative du programme « Sénégal zéro déchet ». Il engage tous les membres de la coalition, partout où ils se trouvent sur le territoire national, à se mobiliser avec les populations pour la réussite d’un tel programme. L’enjeu touche à l’image de notre pays, à notre cadre de vie, à notre santé et à notre bien-être, singulièrement celui de nos enfants. Chaque citoyen est ainsi interpellé pour assurer sa part d’engagement dans cette action de portée nationale ».

S’agissant de l’épidémie du Coronavirus sévissant en Chine, particulièrement dans la région de Wuhan où certains de nos compatriotes, jeunes étudiants, sont établis, le SEP/BBY « exprime sa solidarité à ces derniers et sa compassion à l’endroit de leurs parents vivant dans l’angoisse. Il appelle les familles des étudiants et les populations sénégalaises à garder la sérénité devant un tel phénomène et de n’écouter que l’avis des médecins et de l’instance internationale de santé qu’est l’OMS, en plus de celui des autorités nationales et de la Chine. A ce propos, le message de l’ambassadeur de Chine au Sénégal est plein de bon sens et d’assurance en demandant de ne pas céder à la panique et de faire confiance à l’expertise et à la sollicitude des autorités chinoises en charge de l’épidémie. C’est le lieu d’exprimer toute notre solidarité au grand peuple chinois et à ses dirigeants ainsi qu’au personnel médical engagé dans la prise en charge des populations et la recherche de solutions à cette épidémie ».

Revenant sur les événements survenus récemment à Saint-Louis, où les pécheurs de Guet-Ndar ont, au nom de leurs revendications, saccagé des édifices publics (agence Senelec, maison de l’Omvs, l’hôpital régional), et détruit des biens de particuliers, le SEP/BBY, tout en saluant l’accalmie intervenue grâce à la diligence du Ministre de l’Economie maritime, « fustige avec la dernière énergie de tels agissements que rien ni personne ne doit justifier. Il est tout de même affligeant de constater comment des hommes politiques peuvent faire montre d’un aveuglement et d’un autisme aussi innommable en tentant de justifier les actes de violence posés par les pêcheurs de Guet-Ndar ».

Le Sep/Bby « se félicite de la visite du premier ministre canadien qui renforce la coopération entre nos deux pays. C’est l’occasion pour le SEP/BBY de rendre hommage au président Macky Sall pour son intransigeance constante à veiller sur le respect de nos valeurs et normes culturelles et de l’encourager à persévérer dans cette voie qui exprime notre identité et notre souveraineté ».