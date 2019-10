Affaire des 94 milliards : Les avocats de Sonko interdits de conférence de presse par le Bâtonnier

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, a, par le secrétaire général dudit ordre interdit la conférence de presse des conseils du leader des Patriotes du Sénégal le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pstef) Ousmane Sonko.

Les avocats du patron de Pastef se désolent d’une telle décision au dernier moment. « Nous sommes vraiment désolés de reporter cette conférence de presse car nous comptions apporter une certain nombre d’éclairage sur l’affaire des 94 milliards. Mais hélas ! C’est au dernier moment où nous avons reçu la notification d’interdiction de la conférence de presse. Pourtant, nous avons informé à tant le Bâtonnier. On ne peut pas dire plus. Nous respectons la décision du bâtonnier”, laisse entendre Me Ousseynou Fall. Toutefois, les avocats d’Ousmane Sonko promettent de revenir dans les tout prochains jours.