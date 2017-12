Affaire des 200 milliards : Mimi Touré  persiste et signe

L’ancien Premier Ministre et envoyée spéciale du président de la République, Aminata Touré revient sur la charge sur l’affaire de 200 milliards. Aminat Touré persiste, signe et maintient ses premières déclarations. Elle ajoute, d’ailleurs, que la reddition des comptes a même rapporté plus de 200 milliards au Trésor public.

« La reddition des comptes est une exigence des temps modernes et des progrès majeurs ont été enregistrés depuis 2012. Cela doit continuer et devenir une routine de notre système de gouvernance », soutient Aminata Touré dans une déclaration rendue publique.

« Je persiste et signe. Et les cris d’orfraie des clients et associés de la Crei (Cour de répression de l’enrichissement illicite) et du procureur de la République peuvent continuer jusqu’au jugement dernier, ils ne m’ébranlent guère. La reddition des comptes a même rapporté plus de 200 milliards à l’État du Sénégal car le décompte ne prend pas en compte les amendes individuelles de 138 milliards 239 millions chacun de Karim Wade, Bibo Bourgi, Mamadou Pouye et leurs sept autres complices qui sont des avoirs dûs à l’État du Sénégal.

J’encourage les organes de contrôle de l’État et la Justice à poursuivre leur travail sans coup férir en dépit d’un tapage médiatique entretenu par ceux qui doivent répondre de leur manipulation frauduleuse des deniers publics qui doivent servir exclusivement à améliorer les conditions de vie des sénégalais », poursuit-elle.