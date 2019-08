Affaire de la pharmacie Fadilou Mbacké : Le Commissaire Sangharé dit être victime d’un traitement discriminatoire

Moins de 48 heures l’incident survenu à la pharmacie Fadilou Mbacké, mercredi dernier vers 22 heures, la version du Commissaire Sangharé est enfin tombée. Contrairement à tout ce qui a été dit le Commissaire Bara Sangharé dit être victime d’un traitement discriminatoire qu’il ne pouvait pas supporter.

“Je me présente dans une pharmacie pour acheter un médicament. Le pharmacien de demande de l’ordonnance, je lui fais comprendre que je l’ai oubliée à la maison. Il me fait comprendre que sans ordonnance, il ne peut pas me vendre. Je me mets à l’écart en attendant que l’on m’amène l’ordonnance. Dans cette attente, un autre client se présente pour acheter un médicament. La même question lui a été posée. Il a servi la même réponse que moi. Il n’avait pas d’ordonnance. Seulement l’autre collègue du pharmacien qui était à l’écart et qui a atout suivi, fait part à son collègue de le vendre car c’est un client qui achète régulièrement ici…”, retrace le Commissaire Sanghare les faits qui se sont déroulés dans la pharmacie.

Et le Commissaire de poursuivre : “J’observe tranquillement la transaction. Ne pouvant pas supporter ce traitement discriminatoire, je lui dis “tu es malhonnête”. Il me rétorque que tu ne vas pas m’apprendre mon métier ; “tu es plus malhonnête” que moi et puis sors d’ici, je ne vais plus te vendre même avec ordonnance joignant l’acte à la parole… Une empoignade s’en est suivie… La police est intervenue”.

Un témoin des faits sur les ondes de la RFM, disculpe le Commissaire Sangharé. Selon ce témoin et malgré tout ce qui a été dit, le Commissaire Sangharé n’a pas commis un abus de pouvoir. A en croire, ce témoin, une fois au Commissariat, le pharmacien s’est excusé de son comportement.