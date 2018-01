Affaire de la caisse d’avance : Le procès de Khalifa Sall et cie s’ouvre ce mardi 23 janvier

Ferloo.com-Après deux renvois, le procès de Khalifa Sall et cie s’ouvre demain, mardi 23 janvier au Tribunal correctionnel de Dakar avec comme nouvelle donne, la constitution de la mairie de Dakar partie civile.

Selon la RFM, la mairie de Dakar a déjà commis quatre avocats pour défendre ses intérêts. Ces robes noires sont : Me El Hadji Moustapha Diouf Diouf, Me Ousseynou Guèye, Me Jean Sylva et Me Ibrahima Diaw.

C’est le cas de Me El Hadji Diouf qui risque de poser problème. Cela, du fait que ce dernier est ancien ministre et ancien député. L’on apprendre que les textes l’interdisent de défendre un dossier contre l’Etat dans un délai de 3 ans au moins.