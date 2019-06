Affaire Aliou Sall/BBC : La LD salue la décision de saisine du procureur de la République

Ferloo.com- FLe Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique s’est penché au cours de sa rencontre hier, mardi sur le sujet brûlant de l’actualité nationale relative au reportage de la BBC sur les contrats pétroliers et la crise sécuritaire au Mali.

Examinant la situation nationale notamment la question d’actualité relative au reportage de la BBC sur les contrats pétroliers, le Secrétariat Permanent réaffirme l’exigence de transparence de la Ligue Démocratique dans la gestion des ressources naturelles du pays. Aussi, salue t-il la décision des autorités compétentes de saisir le Procureur de la république pour faire la lumière sur tous les contrats liés aux hydrocarbures et édifier les sénégalais sur la gestion de leurs ressources.

Se prononçant sur la situation du Mali marquée par les tragiques attaques perpétrées contre les villages de Sobanou, le 10 juin et d’Ogossagou, le 23 mars 2019, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique condamne vivement ces actes barbares et exprime son soutien au gouvernement malien pour toute action susceptible de contribuer à trouver des solutions efficaces à la crise qui sévit dans ce pays frère. Face à la récurrence de la violence qui endeuille le Mali dont les conséquences graves peuvent affecter la stabilité de la sous région, le Secrétariat Permanent estime qu’il est urgent de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité du peuple malien longtemps éprouvé par des actes meurtriers. Devant cette douloureuse épreuve, le Secrétariat Permanent, après s’être incliné devant la mémoire de toutes ces victimes, exprime la solidarité des militantes et des militants de la Ligue Démocratique au Président Ibrahim Boubacar Keïta et à l’ensemble du peuple malien.