Affaire Adama Gaye – Le ministre de la justice hausse le ton : « (…) Nous ne laisserons personne fouler au pied les fondamentaux de la République »

À l’occasion de l’atelier des juges sur la responsabilité pénale des personnes morales, le ministre de la justice qui a pris part à la rencontre, s’est prononcé sur le cas Adama Gaye, le journaliste qui est actuellement en garde à vue à la division des investigations criminelles (Dic). “Nous ne laisserons personne s’attaquer à la plus grande institution du pays. En tant que ministre de la Justice, j’engage toute ma responsabilité sur cette affaire. D’ailleurs une enquête judiciaire est ouverte et vous ne m’entendrez plus me prononcer sur cette affaire avant que la justice ne se soit prononcée”, prévient le Garde des Sceaux, Me Malick Sall…