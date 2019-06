ADIE : formation des agents de l’Administration à l’utilisation du SYGEC

Ferloo.com- Pour contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’Administration dans son fonctionnement et dans la qualité du service public rendu aux usagers, l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) a déployé plusieurs services numériques. Pour une utilisation optimale de ces services, l’ADIE organise du 11 au 13 juin 2019 une session de formation au profit des agents de l’Administration. La première journée de formation a été consacrée aux agents du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique ainsi que les directions rattachées. La formation qui a réuni le Secrétaire général du Ministère M. Serigne Mbaye, le Directeur de cabinet M. Mor Ndiaye, les Directeurs et agents de ce département ministériel, porte essentiellement sur le Système de gestion électronique du courrier (SyGEC) et la messagerie gouvernementale.

Le Système de gestion électronique du courrier (SyGEC) est une plateforme développée par l’Agence De l’Informatique de l’Etat pour automatiser la gestion du courrier. Cet outil déployé dans plus de 40 structures de l’Administration, facilite le travail et améliore la transparence, la traçabilité ou encore les délais de traitement des courriers.

Le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique M. Serigne Mbaye a salué la collaboration entre l’ADIE et le Ministère depuis plusieurs années. « Avec l’ADIE nous avons réussi la dématérialisation des procédures de l’urbanisme » a rappelé M. Mbaye. En effet, des procédures comme les demandes d’autorisation de construire, de certificat d’urbanisme ou encore le certificat de conformité de l’autorisation de construire.

De l’avis de M. Mbaye, « Des problèmes récurrents de perte de courrier dans le circuit étaient souvent notés, avec le Sygec, nous aurons une visibilité et une traçabilité. Cette formation vient à point nommé, nous allons à partir d’aujourd’hui déterminer la voie à mener pour le traitement du courrier. »

La plupart des applications déployées par l’ADIE sont liées à la messagerie gouvernementale. L’Agence De l’Informatique de l’Etat a créé des adresses mails dans le domaine gouv.sn pour tous les ministères. Le Secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique estime que la messagerie professionnelle est une nécessité, elle donne « plus de crédibilité et plus de sécurité » pour les utilisateurs. Il a invité les directeurs, les responsables et tous les agents à utiliser ces adresses créées mail par l’ADIE. Il a informé qu’une « circulaire sera bientôt signée par le ministre pour que cette messagerie soit le seul moyen d’échanger par mail dans le département ministériel ».

Après une première journée consacrée au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, les deux autres journées de formations seront destinées aux assistant(e)s des Ministres et des Secrétaires généraux du gouvernement ainsi qu’aux responsables et agents du Ministère de l’Environnement et du Développement durable.

L’ADIE organise ces sessions de formation en partenariat avec le projet Gouvernement Ouvert dans l’Administration Publique (GOBAB).