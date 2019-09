Adama Gaye obtient enfin sa liberté provisoire, ses amis veulent la Lt

Ferloo.com-Plusieurs fois annoncée, c’est hier, en fin d’après midi que le journaliste-consultant Adama Gaye a obtenu une liberté provisoire. Mais le Cercle de ses amis veut une liberté totale

Le journaliste et activiste Adama Gaye a passé la nuit du vendredi à samedi chez lui. Il a bénéficié une liberté provisoire après plus de 45 jours en détention à la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss. Une liberté provisoire qu’il obtient après la quatrième demande.

Dès sa sortie de prison, il a remercié toux ceux qui l’ont soutenu dans cette épreuve, notamment ses amis réunis en cercle et déclare se donner un temps de pause et de silence. Arrêté pour offense au chef de l’État, atteinte à la sûreté de l’État et mis sous mandat de dépôt pour ces griefs.

Le journaliste-consultant, enfin, hume l’air de la liberté, ses conseils vont sûrement, préparer une autre plaidoirie pour lui permettre de d’obtenir une liberté totale. C’est, en tout le souhaite du Cercle des Amis d’Adama Gaye. Quelques minutes après sa libération provisoire, le coordonnateur dudit Cercle, Félix Mboup laisse éclater sa joie : “cette liberté provisoire nous agrée”, mais s’empresse d’ajouter, «nous voulons une liberté totale. L’article 80 est suranné. Il n’existe dans aucune grande démocratie”.