Acte contre nature: Deux garçons et deux filles arrêtés à Liberté 4

Une rocambolesque affaire d’actes contre nature a secoué, ce week-end, le quartier liberté 4 situé au cœur de la capitale sénégalaise.

Selon une source généralement bien informée, il s’agit d’une bande de jeunes présumés homosexuels qui seraient arrêtés et conduits au commissariat de Dieuppeul.

Il faut dire que cette bande, appréhendée par les éléments dudit commissariat, est composée de deux garçons et de deux filles. Il ressort de certaines indiscrétions que ces derniers ont été arrêtés suite à une vidéo qui a fait le tour de la Sicap où habitent certains d’entre eux, et dans laquelle on pouvait voir des scènes incroyables.

Ils entretenaient des rapports sexuels classés d’actes contre nature et sadomasochistes. Les mis en cause sont arrêtés pour acte contre nature et atteinte aux bonnes mœurs avant d’être placés en position de garde à vue.

Ils devaient même être présentés, hier, au maître des poursuites qui décidera de leur sort. Notre source indique également que l’affaire qui s’est ébruitée grâce au partage des vidéos, défraie la chronique à Sicap.

Et les deux filles qui avaient pris part à cette partie de jambes en l’air dont le film circule dans les réseaux sociaux, ont été les premières à être arrêtées par les limiers.

C’est sur ces entrefaites que les deux autres garçons, présumés homosexuels, ont été cueillis et conduits dans les locaux de la police. On apprend également que dans cette affaire, l’un des garçons arrêtés serait un fils de notable du quartier. Affaire à suivre… (Rewmi)