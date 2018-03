Accords de pêche avec la Mauritanie : Idrissa Seck attaque, Oumar Guèye réplique

Ferloo-com- A Saint Louis où il se trouvait le leader de Rewmi, Idirssa Seck s’est attaqué au chef de l’Etat à propos des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. C’est pour les dénoncer car “ils (ces accords) ne prennent pas en compte les intérêts des pêcheurs de Guet Ndar encore moins du Sénégal”. La réplique du ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye ne s’est pas fait attendre qualifiant de “bourde” cette sortie de son ancien patron.

Idrissa Seck : “Macky Sall ne doit se comporter comme un sous préfet des Présidents mauritaniens et français”

«D’après les propos de Macky Sall et les confidences qui me sont faites qu’il fallait respecter la souveraineté de la Mauritanie et qu’il faut respecter les lois de la Mauritanie. La totalité de poissons doit être débarquée à Ndiago est à l’opposé des intérêts des pêcheurs de Guet Ndar et du Sénégal. Je suis opposé à ce projet. Macky Sall ne doit pas se comporter comme un sous préfet des présidents mauritanien et français”, a-t-il déclaré à Saint-Louis.

Oumar Guèye : “Idrissa Seck commet sa première bourde diplomatique”

La réplique du ministre de la Pêche et de l’Economie maritime Oumar Guèye ne s’est pas fait entendre à cette sortie d’Idrissa Seck. Pour la tutelle, Idrissa Seck a commis “sa première bourde diplomatique”

« Idrissa Seck, à travers cette sortie, a commis sa première bourde diplomatique en faisant l’apologie de la transgression des règles diplomatiques. Cette sortie montre qu’il ignore tout sur les accords entre les pays. A travers cette sortie, Idrissa Seck invite les pêcheurs de Guet Ndar à ne pas respecter la loi de la Mauritanie et par conséquent, il invite les autres à ne pas respecter les lois sénégalaises. C’est inviter les pêcheurs Guet Nadar à aller pêcher dans les eaux mauritaniennes “, s’est-il indigné.

“Débarquer à Ndiago, ne veut pas dire que le poisson va rester en Mauritanie. Le poisson ne fait que transiter. Le président Macky Sall a annoncé la construction d’une route jusqu’ à Saint- Louis et des camions frigorifiques à la disposition des pêcheurs”, a-t-il précisé.