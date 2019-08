Abus de pouvoir à la pharmacie Fadhilou Mbacké : Abdoulaye Diouf Sarr juge “inacceptable” ce qui s’est passé

Le ministre de la Santé et de l’Action, Abdoulaye Diouf Sarr s’est déplacé à la pharmacie Fadhilou Mbacké pour s’enquérir de ce qui s’est passé pour apporter son soutien et sa solidarité au pharmacien Dr Cheikhouna Gaye malmené par les éléments du Commissariat des Parcelles Assainies.

“C’est un membre de ma famille qui est touché, mon devoir est de me déplacer pour venir s’enquérir de la situation et apporter mon soutien et ma solidarité aux membres de la pharmacie. L’Etat m’a confié la vente de médicaments quand des choses de ce genre se produisent mon devoir est de me déplacer pour voir ce qui s’est passé”, a déclaré à la presse, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale. Sur place, la tutelle juge “inacceptable ce qui s’est passé à la pharmacie Fadhilou”.

Pour avoir refusé de livrer un médicament sans ordonnance, le Dr Cheikhouna Gaye s’est vu brutalisé et menotté avant d’être conduit au Commissariat des Parcelles Assainies par les éléments du Commissaire Bara Sangharé.