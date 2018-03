Abdoulaye Diop promet de mettre fin à l’insécurité dans tout le territoire national  

Ferloo.com- Après l’enlèvement puis le meurtre du jeune Serigne Fallou Diop âgé seulement de deux ans et demi, le Directeur de la Sécurité erpublique sort de sa réserve pour rassurer les Sénégalais actuellement dans la psychose des enlèvements, de viols et de meurtres. En conférence de presse, cet après-midi, le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop a rassuré que ce «sentiment d’insécurité ne saurait prospérer et que les délinquants, où ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice».

D’importantes dispositions ont été prises à cet effet. « Les moyens de la police on été augmentés et les hommes en civils sont beaucoup plus nombreux que ceux en tenue pour occuper davantage le terrain. Un task force est mis en place depuis quelques jours. La police sera plus visible pour dissuader les malfaiteurs. Des dispositifs sécuritaires sont déjà mis sur place. Les patrouilles seront également multipliés ainsi qu’une démarche de proximité sera effectuée”, a-t-il annoncé,

“En outre, ajoute-il, la police va collaborer davantage avec les populations, notamment les délégués de quartier et autres autorités locales pour que la traque de ces malfaiteurs soit beaucoup plus efficace”.

“Que les auteurs de ces actes ignobles sachent que la police est à leurs trousses. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Et les délinquants où ils se trouvent seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice”, avertit-il.

Depuis un certain temps, les parents sont plongés dans la psychose d’enlèvement, de viols et d’agressions d’enfants. La goûte d’eau qui a débord le vase semble être le cas de l’enlèvement puis du meurtre du jeune Fallou Diop au quartier de Gouye Mouride de Rufisque.