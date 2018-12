Abdoulaye Diaw : “Le supporters de l’Inter de Milan ont une vision courte…”

Ferloo.com- Le chroniqueur sportif de la RFM, Abdoulaye Diaw a enjoint sa voix au concert de réprobation contre les cris racistes dont le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly a été victime lors du match de Naples contre l’Inter de Milan. Très amer, Abdoulaye Diaw déclare que “les supporters de l’Inter de Milan ont une vision courte des choses”.

Et pour cause, s’offusque-t-il, «en commettant ces actes racistes contre Kalidou Koulibaly, les supporters de l’Inter oublient qu’il y a dans leur équipe, un noir, un Sénégalais, en l’occurrence Diao Keïta Baldé”.

Abdoulaye Diaw qui ne décolère pas estime que la sanction infligée à l’Inter de Milan est “peu”. Il exige des autorités du football européen et de la FIFA de corser la sanction contre cette équipe italienne.

Ces cris à caractère raciste contre Kalidou Koulibaly a heurté la conscience du monde de football à travers la planète. Des footballeurs comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mané… ont déjà élevé la voix pour dénoncer ces actes racistes. Au Sénégal, le ministre des Sports, Matar Bâ, le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin Senghor ont vivement dénoncé ces cris racistes