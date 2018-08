Abdoulaye Baldé : «Le marché de Tilène sera reconstruit dans les normes standards»

«Je tiens à rassurer les tailleurs et commerçants qui ont enregistré des pertes. C’est la zone où il y a les cantines des tailleurs qui a pris feu. J’étais en relation avec mes services sur place depuis 4 heures du matin. Une commission (qui) sera mise en place et dirigée par le préfet de Ziguinchor, va évaluer les dégâts. J’ai entendu le représentant du marché parler d’une perte de 1 milliard. Mais vu la taille du marché et le nombre de personnes qui y travaillent, ça peut dépasser le milliard. Je serai sur place à 17 heures. De là, nous travaillerons pour évaluer très vite les dégâts. Il y a la tabaski qui approche, donc, il faut faire vite pour couvrir ce gap et leur permettre de reprendre le travail très vite », déclare Abdoulaye Baldé joint au téléphone par Seneweb.