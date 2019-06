Abdoul MBAYE : « Si Hamidou KASSE avait toute sa tête, on sait désormais…»

La sortie du ministre-conseiller en communication du président Macky SALL commence à faire réagir. Sur sa page Facebook, l’ancien Premier ministre fait dans l’ironie et accable El Hadji Hamidou KASSE qui a vendu la mèche.

« Si Hamidou Kasse avait toute sa tête sur le plateau de TV5 on sait désormais que Aliou SALL a bien reçu les 250 000 dollars versés par Frank Timis. Le frérot a donc menti. Mais on serait en consultance agricole et non de gaz et pétrole. Le peuple veut la vérité! Un demi-mensonge ne répare pas un mensonge », écrit Abdoul MBAYE.

Ce mercredi, le président de l’ACT a adressé un courrier au directeur de la DIC pour se faire auditionner dans le cadre de l’enquête ouverte sur le scandale Petro Tim (Avec WALFNet)