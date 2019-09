Abdoul Mbaye : “Macky Sall n’accordera pas de la grâce présidentielle à Khalifa Sall”

La libération de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall domine les sujets d’actualité depuis quelques temps. C’est parce les déclarations du président de la République Macky Sall sur cette question au niveau de médias internationaux, notamment ceux de la France, ont brouillé les pistes. Ce brouillage a peut être permis à beaucoup de Sénégalais, à l’mage du leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, Abdoul Mbaye de se faire une religion sur le sujet. Dans tous les cas, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye ne croit pas à une quelconque grâce que le président de la République Macky Sall pour Khalifa Sall. Il a exprimé sa conviction sur les ondes de la i-radio.

Le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Abdoul Mbaye, fait partie de la race des opérateurs politiques qui semblent se faire une idée sur la personnalité du Président Macky Sall. Cela pour l’avoir côtoyé et l’observé dans l’œuvre au point de mettre en doute ses déclarations à propos de l’affaire Khalifa Sall. Ainsi, pour le leader de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) et ancien Premier ministre du premier gouvernement de la deuxième alternance du Sénégal, Khalifa Sall ne bénéficiera pas d’une grâce présidentielle. “C’est ma conviction. Jusqu’à preuve du contraire, Macky Sall ne va pas accorder une grâce présidentielle à Khalifa Sall. J’attends qu’il me prouve le contraire”, se convainc-t-il. Parce que soutient-il, “Macky Sall n’est pas magnanime, il est méchant”. Allusion faite au caractère dur qu’il a fait montre dans le traitement du dossier Khalifa Sall. Il renseigne sur les raisons de cette démarche politique du président Macky Sall. Il explique : “Macky Sall est très rusé en politique. La présidentielle de 2024 est très importante pour lui. Il va tout faire pour assurer ses arrières en mettant une personne de son choix. Dans ce cas, il ne va pas libérer Khalifa Sall, toujours, considéré comme un potentiel candidat gênant. Il va tout faire pour l’empêcher d’accéder au pouvoir. Puis comme à la veille de la présidentielle de 2019, Macky Sall va poursuivre son projet de chasse à l’homme en écartant tous les potentiels candidats sérieux. Dans les tous deux cas, Macky Sall ne va pas lâcher. Il ne va pas accorder une grâce présidentielle à Khalifa Sall. Je ne le crois pas du tout”.