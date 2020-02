Abattage humain : Ces barbaries du nouvel an

Devenu un camp de concentration, de carnage, de faux-dévots, de libertinage, le Sénégal plonge de plus en plus dans la violence. Devenue mortelle, elle n’épargne aucune couche sociale. Rien que pour ce début d’année, les exemples foisonnent de meurtres les uns les plus barbares que les autres.

« Quand l’incendie de brousse traverse le fleuve, c’est une cause d’embarras grave pour celui qui voulait l’éteindre », disait Ahmadou Kourouma. Le Sénégal, pays de la Téranga, est devenu un abattoir, un Far West, un ghetto… A l’aide !!! La fosse commune s’auto-creuse.

Yoba Baldé décapitée à Kolda ; Rokhaya Guèye, bastonnée à mort par un Kankourang à Sédhiou ; Ndioba Seck, poignardée de 64 coups de couteau à Pikine ; Mohamed Kabir Cissé, le cou tailladé à Kahone ; Daouda Faye, le musicien 68 ans, pris en délit de pédophilie ; etc. La liste inachevée des violences sous toutes ses formes a été l’objet de nombreux commentaires.

Pour mieux comprendre ce qui, jusque-là, était en latence et qui est en train d’exploser, il importe d’interroger la société dans sa globalité. Des entités comme les couples, les écoles, les individus, les lieux de travail, la rue, la maison, les ‘’arrêts cars’’, les groupes, les lieux de culte, les familles, les stades et autres aires de jeux, sont toutes porteuses de violences. Quand aucun maillon de la chaîne n’est épargné, c’est la société dans sa totalité qui devient pathogène.

POLITIQUE DE VIOLENCE

La violence est d’abord dans le verbe, ensuite dans le comportement. Elle est aussi dans l’actualité. Dabakh Ndiaye indexe « la ‘’presse’’ sénégalaise qui n’est pas exempte de reproches. Elle qui nous bombarde à la ‘’UNE’’, ‘’d’informations’’ dignes de faits divers. De qui se moque-t-on? L’histoire de… Les dessous de… La véritable…Révélations sur… Tant de titres qui nous pompent l’air, des contenus qui nous abêtissent… », crache-t-elle. Quant à Abdoulaye Diarra, il fustige « les querelles de borne fontaine, les insanités, les coups de poings à l’hémicycle ». Pour lui, « il n’y a plus d’hommes politiques au Sénégal, mais des politiciens. D’ailleurs, il serait intéressant de visiter le cursus scolaire et professionnel de nos fameux dirigeants avant qu’ils ne deviennent ‘’politiciens professionnels’’. Ils changent de boîte (parti) comme ils changent de chemise. La violence politique est dans la versatilité, la transhumance, les insanités, la suffisance, les injures, les reniements».

VIOLENCE COMMUNAUTAIRE et VIOLENCE SOCIALE

De plus en plus, le consommateur subit (consciemment ou inconsciemment) certains discours et comportements porteurs de germes de violence, pas seulement dans l’espace politique.

Les ‘’novelas’’ à la sénégalaise, les face-à face entre lutteurs, les émissions de divertissement ou d’animation musicale se révèlent aujourd‘hui être des terreaux fertiles de violence. On n’hésite pas à mettre l’accent sur son ethnie, sa lignée, sa religion, son terroir ou même sa confrérie, oubliant fièrement ce Sénégal que nous avons déjà catégorisé et divisé, le tout en clamant urbi et orbi son ‘’indivisibilité’’.

Face à l’insécurité, le repli identitaire aidant, la peur s’installe : peur de l’autre, peur de tout. Des sénégalais tuent, violent et violentent. Femmes, enfants et jeunes en sont souvent victimes mais en deviennent de plus en plus les auteurs.

Le sénégalais, dit-on, a horreur de la violence ; il est de nature pacifique et pourtant, cette violence, ce n’est pas nous, ce sont les autres, continue-t-on à dire, le mal c’est l’autre, n’est-ce pas ? Comme Sartre : « l’enfer, c’est les autres ».

Ndèye Tening Diongue se désole « de ce que le Sénégal est devenu un camp de concentration, de carnage, de faux-dévots, de libertinages qui ne dit pas son nom. A ce rythme, nous creusons notre fosse commune ».

Aujourd’hui, toute la symbolique de l’espace familial est en train de s’effriter dangereusement. Les repas ne sont plus préparés, l’assiette, vecteur de partage et de solidarité, tend à disparaître ; les problèmes de famille se ‘’jugent’’ à travers les ondes ou le petit écran. Des exemples à foisons pourraient être fournis. C’est être hypocrite que de s’étonner face à l’ampleur de la violence. Pour un téléphone, une pièce de 100 francs, un désaccord, un rien, un tout, on tue. Violences policières, conjugales, familiales, sociales, scolaires, tous les jours. Finalement, par quel bout prendre les choses ?

Déboussolés malgré les repères…

Les érudits, Ahmadou Bamba Mbacké, Abdoul Aziz Dabakh Sy, Boukounta Ndiassane, Thierno Mountaga Tall, EL Hadj Amadou Dème et autres, ont légué à ce pays un certain héritage. Qu’avons-nous fait de ce legs? N’est-on pas hybride quand les racines sont perdues et les voies de l’avenir incertaines ? La guerre froide est terminée, mais elle se poursuit à travers les réseaux sociaux, l’internet étant devenu ce vaste espace de communication incontrôlable et incontrôlé. Les fondamentaux de notre société s’effondrent, la jeunesse ne se cherche pas, elle se perd à petits feux, envahie et engloutie par toute cette masse d’inepties.

Quand le négatif prime sur le positif, les comportements déviants sont encouragés et trouvent un terrain favorable à l’éclosion de la violence. La lutte et la musique sont devenues les repères de cette jeunesse. A cela s’ajoutent les réseaux sociaux qui viennent sonner le glas dans cette cacophonie sociale.

Au moment où le Sénégal commence à puer le pétrole, on ressuscite Peter Tosh avec son fameux ‘’Legalize It’’, on nous serine de la façon la plus indolore et, au nom des droits de l’homme, l’éventualité de la légalisation du phénomène LGBT.

Devant tout ce mélimélo, il est temps, vraiment grand temps que l’on s’arrête un instant pour procéder à ce NDEUP auquel Serigne Mor Mbaye invite depuis plusieurs décennies.