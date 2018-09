8ème Congrès annuel  AAFA au Sénégal : Discours de Birima Mangara.  

… Au nom de son Excellence le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky SALL, je souhaite la bienvenue en terre sénégalaise de la téranga à tous les délégués au 8ème Congrès annuel de l’Association Africaine de Comptabilité et Finance (AAFA) au Sénégal.

Nous sommes ravis que le Sénégal soit devenu le premier pays francophone à accueillir votre Congrès annuel. En particulier, nous sommes aussi tout heureux que vous ayez choisi le CESAG, une institution régionale et un centre d’excellence pour l’enseignement éprouvé et la recherche engagée.

En tant qu’organisation regroupant des universitaires et des praticiens de la Comptabilité et de la Finance d’Afrique et d’ailleurs, l’AAFA a un rôle considérable à jouer dans le développement du continent.

Au plan global, l’ONU a établi les 17 objectifs de développement durable (ODD) et au niveau continental, l’Union Africaine a adopté son agenda 2063. Cependant, le rôle et l’implication de la finance et plus particulièrement de la comptabilité à la réalisation de ces initiatives restent à établir. Je vous invite donc, en tant qu’Association panafricaine, à voir comment contribuer, en termes de recherche et de pratique à la fois, à la réalisation des ODD en Afrique et de celle de l’Agenda 2063.

Mesdames, Messieurs,

Je note avec satisfaction que la Banque Mondiale et la PAFA ont noué un partenariat avec vous pour un financement régulier auquel les membres de l’AAFA concourent pour entreprendre des recherches sur les ODD. C’est particulièrement encourageant de savoir que cette année, un certain nombre de chercheurs d’Afrique francophone aient pu participer au concours. Je voudrais aussi solliciter auprès de la Banque Mondiale et de la PAFA l’extension de ce financement à la recherche à l’Agenda 2063, une initiative purement africaine adoptée en janvier 2015 et couvrant un certain nombre d’aspirations dont :

L’Aspiration 1 : Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable.

L’aspiration 2 : Un continent intégré ; politiquement uni et basé sur les idéaux du panafricanisme et de la vision de la renaissance de l’Afrique.

L’Aspiration 3 : Une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de justice et de primauté du droit.

L’Aspiration 4 : Une Afrique pacifique et sécurisée.

L’Aspiration 5 : Une Afrique avec une identité culturelle forte, un patrimoine commun, des valeurs et éthique communes.

L’Aspiration 6 : Une Afrique dont le développement est basé sur les personnes, s’appuie sur le potentiel des populations de l’Afrique, en particulier ses femmes et ses jeunes, et en prenant soin des enfants.

L’Aspiration 7 : l’Afrique en tant qu’acteur et partenaire mondial fort, uni, résilient et influent.

Sur un autre plan, la communauté universitaire a un rôle crucial à jouer pour offrir le leadership intellectuel, fondé sur des recherches éprouvées et un savoir-faire pour nous aider à répondre à ces aspirations. L’AAFA et ses membres ont l’impératif défi de saisir l’opportunité qui s’offre à eux de conduire des recherches adaptées aux besoins de l’Afrique.

Cette préoccupation a été utilement prise en charge au motif que «L’AAFA offre une plateforme aux universitaires et praticiens pour débattre du rôle de la comptabilité et de la finance en Afrique. L’espoir est que les activités de l’AAFA font progresser la connaissance et la compréhension de l’éducation, de la recherche et de la pratique dans tous les domaines de la comptabilité et de la finance en Afrique. »

La recherche en Afrique est particulièrement importante étant donné que la plupart des références de recherches effectuées sur les questions et les enjeux africains sont essentiellement d’initiative hors africaine. Cette posture doit changer et l’AAFA à la lourde responsabilité de bouleverser ce statu quo.

De même, l’implication des parties prenantes telles que les organisations de la société civile, les praticiens, les entreprises et les organisations du secteur public dans votre dynamique contribuera à mieux la rendre pertinente et à développer des opportunités pour son application aux problèmes du « monde réel ».

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez bien, la corruption est un fléau mondial. Par exemple, selon l’indice de perception de la corruption 20I7, environ 23 sur les 54 pays africains (soit 43 %) se situent dans le dernier quartile des pays à forte prévalence de corruption. En tant qu’experts en comptabilité et en finance, vous connaissez la motivation et les conséquences des activités de corruption et vous avez l’obligation de développer des mécanismes et dispositifs contribuant à lutter contre ce mal et ses délits connexes.

L’autre défi consiste donc à redoubler d’efforts de recherche afin de trouver des remèdes scientifiques en la matière pour aider à réduire la corruption sur le continent. Pendant de nombreuses années, nous avons reçu de nombreuses prescriptions provenant de l’étranger pour lutter contre la corruption, mais elle est toujours présente. Ma question est donc de savoir si les chercheurs africains travaillant spécifiquement sur cette question, au niveau local, peuvent-ils trouver des solutions plus efficaces ?

Un autre défi prégnant pour l’Afrique est le partage des résultats de recherche provenant de pays utilisant des langues différentes.

En raison de la barrière linguistique, il est fréquent que ceux qui résident dans les pays anglophones effectuent leurs recherches principalement dans des pays anglophones et, de même, ceux des pays francophones effectuent leurs recherches sur des pays francophones. Je vous exhorte donc en tant qu’association à briser cette barrière linguistique. En organisant ce premier Congrès dans un pays francophone, vous avez fait un pas audacieux dans ce sens.

J’espère que ce Congrès donnera l’occasion aux chercheurs anglophones et francophones d’identifier des opportunités de développer des projets de recherche ensemble afin d’augmenter le volume de recherche basée sur des pays utilisant différentes langues sur le continent africain.

Au nom du Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky SALL, je suis particulièrement heureux que de nombreux Africains de la diaspora soient présents ici aujourd’hui. Merci de vous rappeler d’où vous venez. Je vous exhorte à collaborer avec vos frères et sœurs basés en Afrique pour le bénéfice de votre continent mère.

De même, je suis heureux de voir certains délégués non africains qui sont ici pour leur amour pour la recherche en comptabilité et en finance basée sur l’Afrique. Que cela se produise.

Au nom du Chef de l’Etat susnommé, je voudrais remercier le Bureau Exécutif de l’AAFA pour nous avoir offert l’opportunité d’accueillir votre Congrès. Je tiens également à remercier le comité d’organisation pour leur travail acharné et vos sponsors pour leurs contributions. En particulier, le soutien des organisations telles que la BCEAO, l’UEMOA, la SONATEL, l’ONECCA, la LONASE, la BOAD, le MONDEXPERTS, etc… doit être mis en relief et je les félicite vivement.

Enfin, au nom du Président de la République du Sénégal, Macky SALL, j’ai le privilège de déclarer ouvert le 8ème Congrès de l’Association Africaine de Comptabilité et Finance.

Auparavant, à l’attention du Professeur BAYALA, Directeur général du CESAG, de l’auditoire, je voudrais m’autoriser à rappeler que dans le cadre de la stratégie de développement du capital humain, bien en place au cœur de ses politiques publiques, le Président de la République Macky SALL a érigé la connaissance et la recherche en priorité. C’est ce qui justifie l’octroi au CESAG, centre d’excellence régional, d’un terrain pour y édifier un autre lieu pour les chercheurs et les praticiens en vue de renforcer les capacités humaines. Cela, contribuera, compte tenu du rôle de la ville de Diamniadio, au renouveau urbain et scientifique attendu du Plan Sénégal Emergent. Pour dire que le CESAG a bien entendu sa place dans cette ville de l’avenir. Tout le mérite revient au Chef de l’Etat du Sénégal.