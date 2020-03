Après la déclaration du Président de la République relative à la lutte contre le coronavirus, à l’image de son collègue Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Intérieur, Matar Bâ, Ministre des Sports a interdit toutes activités sportives sur l’ensemble du territoire national. Lire son communiqué intitulé : “Décision portant suspension des activités sportives sur l’étendue du territoire national”

-Vu la constitution ;

– Vu le décret 95-264 du 10 mars 1995, portant délégation de pouvoirs du Président de la République en matière d’administration et de gestion du personnel ;

– Vu le décret N¨2019-910 du 15 mai 2019, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des Etablissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publiques entre le Président de la république, le Secrétariat Général du Gouvernement et les ministères, modifié :

– Vu le décret N¨ 2019-1819 du 02 novembre 2019, fixant la composition du gouvernement ;

– Vu le décret N¨2019-1857 du 07 novembre 2019, relatif aux attributions du Ministre des Sports ;

– Considérant les directives du Président de République en matière de lutte et prévention de la propagation du COVID-19, réitérées à l’occasion de sa déclaration du samedi 14 mars 2020 ;

Toutes les compétitions et toutes les organisations sportives se déroulant sur le territoire national sont suspendues à compter de ce jour, samedi 14 mars 2020, avec effet immédiat, pour une période d’un mois.

Les autorités administratives et locales, les Présidents de Fédérations et de Groupements sportifs, les acteurs impliqués dans l’organisation et la gestion des compétitions sportives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Dakar le, 14 mars 2020

Le Ministre des Sports, Matar BA”