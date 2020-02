Coronavirus : septième décès en Italie, 12 morts en Iran, l’Irak et Oman touchés à leur tour

Coronavirus : septième décès en Italie, 12 morts en Iran, l’Irak et...

Les inquiétudes grandissent à travers le monde sur la propagation du coronavirus en dehors de Chine, alors que les cas de contamination sont montés en flèche au cours du week-end en Corée du Sud, en Iran et en Italie, où une septième victime a été annoncée par les autorités. Un bus en provenance de Milan a été bloqué ce matin à la gare routière de Perrache à Lyon en raison d’une suspicion de coronavirus à son bord. L’Irak et Oman font face à leurs premiers cas avérés.

Avec plus de 150 personnes infectées en Italie, plus de 600 personnes contaminées en Corée du Sud, l’inquiétude monte face à la propagation du virus. Lors d’une conférence de presse, le ministre de la Santé Olivier Véran a fait savoir dimanche 23 février que la France n’était pas à ce stade confrontée à une épidémie de coronavirus.

Le point ce lundi :

– La Corée du Sud est en alerte maximale. 70 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés ce lundi, portant le total des personnes contaminées à 833, ce qui constitue largement le plus grand foyer de l’épidémie en dehors de la Chine.

– En Italie, les autorités ont déclaré une septième victime du virus et le nombre de cas est monté à 159 personnes, une ampleur sans équivalent en Europe, poussant à confiner les localités les plus touchées et annulant ou reportant les manifestations publiques, comme le carnaval de Venise.

– De son côté, l’Iran, qui annoncé mercredi ses deux premiers cas, en recense désormais 43 et compte 12 décès. L’Arabie saoudite, le Koweït, l’Irak, la Turquie et l’Afghanistan ont imposé des restrictions de voyage et flux de personnes avec l’Iran. L’Arménie a fermé ses frontières avec ce pays.

– En France, un car venu d’Italie a été stoppé à Lyon en raison d’une suspicion de coronavirus à son bord, son chauffeur a été transporté vers un hôpital. À Paris, un commissariat a été brièvement bloqué après le malaise d’une touriste chinoise.