Cheikh Sidya Diop et la Ligue des Masses saluent la mémoire de Dansokho, le grand serviteur…

Par un communiqué de son Secrétaire général, M. Cheikh Sidya Diop, “la Ligue des Masses (L.M) a salué la mémoire d’un très grand serviteur du Socialisme africain qu’a été Amath Dansokho”.

La Ligue des Masses (L.M) a appris avec “une immense tristesse le décès d’Amath Dansokho, figure emblématique de la vie politique sénégalaise et africaine”. La Ligue des Masses (L.M) “salue la mémoire d’un très grand serviteur du Socialisme africain qu’a été Amath Dansokho”.

Pour Cheikh Sidiya DIOP et ses camarades, la Ligue des Masses (L.M) “perd un grand ami qui s’est toujours distingué par un engagement exclusif et inépuisable au service des droits de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit”. Et, la Ligue des Masses (L.M) “portera avec fierté l’héritage d’un auguste patriote, d’un militant infatigable du nationalisme africain et d’un combattant inlassable de la cause africaine”.

A sa famille, à ses proches et au Parti de l’Indépendance et du Travail, la Ligue des Masses(L.M) adresse ses sincères condoléances. Que Dieu, le tout puissant accueille notre héros national dans son paradis céleste.