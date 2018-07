5 choses à ne jamais faire après avoir mangé

Nous le savons tous, l’alimentation est primordiale pour notre bien-être physique et psychique. En effet, grâce à une alimentation saine et équilibrée, nous offrons à notre corps tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Par contre, ce que nous savons moins, c’est que certaines habitudes postprandiales, c’est-à-dire après les repas, peuvent être dangereuses pour la santé.

De nombreuses personnes ont certaines habitudes après les repas. Pourtant, certaines sont néfastes pour la santé, comme c’est le cas des 5 suivantes :

Dormir

Il arrive qu’après manger, une somnolence se fasse sentir. Provoquée par le processus de digestion, elle incite certaines personnes à faire un somme après le repas. Pourtant, cette habitude est néfaste dans la mesure où la position allongée impacte le phénomène normal de la digestion. En effet, dans cette position, les aliments ne descendent pas directement dans l’estomac et lorsqu’ils atteignent ce dernier, ils y restent plus longtemps. Cela peut alors provoquer des ballonnements et des brûlures d’estomac au vu des remontées des sucs gastriques au niveau de l’œsophage.

Boire du thé ou du café

Il est de coutume de consommer une tasse de thé ou de café après un repas. Cependant, ces boissons contiennent des molécules polyphénoliques, les tanins, qui inhibent l’action de certaines enzymes digestives et entravent l’absorption du fer par l’organisme, surtout lorsqu’ils sont ingérés directement après un repas. Alors, bien que ces boissons peuvent être bénéfiques dans certains conditions, il ne faut pas les consommer après manger, au risque de souffrir d’anémie ; une pathologie caractérisée par une diminution du taux d’hémoglobine et une carence en fer dont les symptômes sont une fatigue intense, une pâleur, des maux de tête, une baisse d’énergie, des troubles cardiaques et respiratoires et des vertiges.

Manger des fruits

Évidemment, il est recommandé de manger des fruits durant la journée. Toutefois, pour bien les digérer et tirer parti de leurs avantages nutritionnels, il est convient de les consommer une à deux heures avant ou après les repas. En effet, consommer des fruits juste après un repas ralentit le processus de digestion car les fibres et nutriments des fruits ne sont pas digérés de la même manière que les autres aliments. Ainsi, il est possible que ces derniers fermentent et entraînent des ballonnements et des flatulences.

Fumer

De manière générale, le tabagisme est à l’origine de nombreuses affections dont le cancer des poumons. Fumer est donc une habitude dangereuse pour la santé, notamment après manger. Effectivement, fumer une cigarette immédiatement après un repas affecte la digestion, endommage les cellules digestives et augmente les risques de souffrir d’un diabète de type 2 selon une récente étude réalisée par Filip K.Knop, docteur en médecine et consultant endocrinologue, et Jonatan I.Bagger, docteur en médecine spécialisé en endocrinologie de l’Université de Copenhague (Danemark). Les chercheurs ont étudié les effets du tabagisme sur le métabolisme glycémique postprandial des fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Ils ont constaté une augmentation du risque de diabète de type 2 chez les fumeurs chroniques, ayant pour habitude de fumer une cigarette après manger, au vu des altérations induites par le tabagisme dans les réponses glycémiques et hormonales postprandiales.

Prendre une douche

Le fait de se baigner ou de prendre une douche après un repas peut être synonyme de mauvaise digestion, de malaise, de perte de connaissance, voire d’hydrocution. Cela s’explique par le fait que la température corporelle fluctue durant la digestion, c’est pourquoi le changement brusque avec l’eau froide peut provoquer une sensation de malaise, et dans de graves cas, une hydrocution. Par ailleurs, le flux sanguin étant détourné par ce changement de température, la digestion est ralentie et des troubles digestifs (maux d’estomac, ballonnements, constipation) peuvent apparaître. (santeplusmag)