4e édition Bootcamp Design Thinking EDACY : de nouveaux talents en innovation Tech lancés sur le marché du travail

Du 10 au 12 juillet, cette structure présente au Sénégal et dans d’autres pays africains comme la Côte d’Ivoire, a organisé la 4e édition de ses Programmes éducatifs d’excellence dans les locaux de l’école Sup’Info, spécialisée dans la formation aux métiers des Technologies.Un Boot Camp de Design Thinking Olympics, qui a réuni plusieurs entreprises avec la possibilité d’inscrire une ou plusieurs équipes de trois (3) personnes chacune, a été organisé en collaboration avec des entreprises et des experts internationaux en design et innovation. Les différentes équipes qui étaient en compétition avait pour objectif de résoudre des problématiques dans un domaine déterminé d’une structure ou organisation comme la gestion efficiente des ressources humaines, des données en matière commerciale etc. Cela en concevant, prototypant et construisant des produits et services innovants. L’exercice, qui a été soumis à jury composé d’expert, devait être achevé en 72 heures.

Pendant la première journée, les étudiants participants qui constituaient les différentes équipes, se sont penchés sur la méthodologie du Design Thinking, qui permet de résoudre des problèmes de façon pratique et créative via une réflexion basée sur la recherche de solutions visant à produire un résultat constructif dans l’avenir.

C’est ainsi que l’équipe Sup’Info a remporté le premier prix de l’innovation. Trois étudiants ont conçu et présenté un Réseau social inter-campus pour permettre à l’administration de cet institut de formation de localiser ses anciens diplômés dans le marché professionnel et de créer un espace d’échange et de partage d’expérience entre les nouveaux étudiants et leurs anciens.

Les autres équipes ont également développé des applications et des plateformes qui ont beaucoup intéressé les entreprises partenaires. Certaines d’entre ces dernières ont d’ailleurs émis le souhait de continuer à travailler avec les étudiants pour améliorer leurs différents systèmes avec les nouvelles technologies. Il y avait des entreprises et organisations telles que le CICR, Auchan Sénégal, Expresso.