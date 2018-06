Journée internationale des gens de mer : Le discours de Mme Ndéye Tické Ndiaye Diop, Dg de l’ANAM

Ferloo.com – Sous la présidence effective de Monsieur Oumar Guéye, Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Madame Ndéye Tické Ndiaye Diop, Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), a prononcé son mot de bienvenue, à l’ouverture de la la 5ème édition de la Journée internationale des gens de mer, dont le parrain est Monsieur Alioune Ndiaye, Président-Fondateur du Groupe Maritalia, le 25 juin 2018, au Grand Théâtre de Dakar. Lire son allocution…

Monsieur le Ministre, avec votre permission, je voudrais, à l’entame de mon propos, me réjouir de l’honneur que vous nous faites de présider la cérémonie d’ouverture de la 5ème édition de la Journée Internationale des gens de mer sur le thème « Bien-être des gens de mer : enjeux de la ratification de la convention sur le travail maritime de 2006 ou MLC 2006 ».

Votre accompagnement sous la guidée de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, est pour toute la communauté maritime sénégalaise un motif d’encouragement et une incitation à relever le défi de l’émergence auquel nous invite le Chef de l’Etat.

Je voudrais à votre nom souhaiter la bienvenue à toutes et à tous ceux qui nous ont fait le privilège de partager ces moments de communion.

Votre collègue, Monsieur Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions, et notre chère sœur, Madame Innocence NTAP NDIAYE, Présidente du Haut Conseil du Dialogue social, nous font à nouveau, l’honneur de leur présence comme pour les éditions précédentes. Permettez-moi de les remercier.

Par l’importance et l’apport déterminant au développement des Etats, l’Organisation maritime internationale (OMI) célèbre en ce jour, à travers le monde, les marins et Gens de mer.

Ces gens qui bravent tous les jours sur les océans et les mers du monde pour permettre aux populations les plus éloignées sur le globe de disposer de produits nécessaires à leur quotidien.

Quelle belle expression de reconnaissance !

C’est ainsi, qu’à Manilles aux Philippines, la résolution a été prise pour fixer la date de l’événement qui nous réunit ce matin, sur le thème, décliné ci-dessus.

Sans anticiper sur les travaux qui vont suivre, il me plaît de faire un bref survol de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été adoptée par la Conférence internationale du Travail le 23 février 2006. Elle est entrée en vigueur le 20 août 2013 et, en mars 2015, 66 pays représentant plus de 80% de la jauge brute de la flotte marchande mondiale, l’avaient ratifiée.

Ce qui la rendit applicable au niveau international, malgré son caractère contraignant.

Elle énonce les droits des gens de mer à des conditions de travail décentes et contribue à l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs.

L’ambition de la communauté maritime est d’en faire le 4ème instrument référence du transport maritime, après la Convention internationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, (SOLAS), la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, (STCW), et la Convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires, 73/78 (MARPOL), lesquelles emportent le plus grand nombre d’Etats parties.

Le nombre particulièrement élevé de conventions maritimes en vigueur, dont beaucoup sont très détaillées, rendait difficile aux gouvernements de ratifier et mettre en œuvre l’ensemble de ces instruments internationaux.

Ainsi, les objectifs de la MLC 2006, convention dite consolidée, sont, notamment :

d’assurer une protection intégrale des droits des gens de mer dans le monde entier,

d’instaurer des règles du jeu, équitables pour tous, pour les pays et les armateurs, aux fins de fournir aux gens de mer des conditions de vie et de travail décentes et harmonisées.

Mesdames et Messieurs,

En décidant encore une fois de célébrer les gens de mer, nous nous inscrivons encore dans le Plan Sénégal émergent (PSE), visant dans la prospective, à faire de notre pays une destination maritime compétitive et attractive.

Chers gens de mer, le rôle éminemment important que vous jouez dans l’Economie maritime, surtout dans la survie et le développement de notre pays, justifie le grand intérêt de cette Journée mondiale qui vous est dédiée.

Monsieur le Ministre,

Pour indiquer l’importance que le Gouvernement accorde aux gens de mer, vous avez bien voulu accepter, sur proposition de l’ANAM, le choix porté sur Monsieur Alioune NDIAYE, Président-directeur général du Groupe MARITALIA, employeur de marins sénégalais et étrangers, comme Parrain de la présente édition, sans hésitation. Choix ne saurait être plus symbolique et révélateur du modèle que Monsieur NDIAYE offre aux acteurs maritimes sénégalais.

En visionnant le film de présentation du Parrain, nous découvrons manifestement des raisons d’objectivité et de citoyenneté modèle qui sous-tendent, par ailleurs, ce choix judicieux.

Je voudrais vous rendre compte que le comité d’organisation a travaillé durant plus de deux mois autour de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM).

Ce comité dans une démarche inclusive a associé les représentants des acteurs maritimes, notamment, les organisations syndicales de marins au commerce et à la pêche tant industrielle qu’artisanale, du Port de Dakar, des armateurs, de l’Ecole nationale de formation maritime (ENFM), entre autres.

Nous avons, aussi, compris que l’inclusion sociale, ciment de notre solidarité nationale, se mesure également par une ouverture à l’ensemble des acteurs socioprofessionnels dont la mer constitue le trait d’union. C’est pourquoi, il nous est apparu nécessaire de faire nôtre, le dicton qui veut que « pour aller vite, on peut partir seul, mais pour aller loin, nous devons engager notre expédition ensemble ».

Mesdames et Messieurs,

A ce moment de mon propos, je voudrais témoigner toute ma gratitude aux multiples souteneurs et partenaires qui ont facilité l’organisation de cette édition.

Je voudrais réserver une mention spéciale aux membres du comité d’organisation qui n’ont ménagé aucun effort pour faire de cette journée une réussite.

Je ne saurais terminer sans remercier vivement le Parrain de la Journée, Monsieur Alioune NDIAYE, qui s’est personnellement impliqué pour la réussite de cet évènement.

En effet, il a mobilisé d’importants moyens financiers et matériels pour appuyer le comité d’organisation.

Ainsi, je voudrais inviter toute la salle à l’applaudir pour son œuvre globale au bénéfice du secteur maritime.

Enfin, je voudrais réitérer mes remerciements à toutes les personnes ici présentes.

Bonne Journée internationale des gens de mer.

Je vous remercie de votre aimable attention.