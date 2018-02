Le PM répond à Mamadou Ndoye et Idrissa Seck…

Vous avez parlé tant tôt dans votre question de ma réaction suite aux propos d’un ancien Premier ministre que je respecte beaucoup qui est aussi un ami, sa réaction par rapport à la croissance aux résultats que nous avons pu obtenir en 2017.

Je voudrais d’abord lui dire que ce n’est pas 6.7% de taux de croissance du PIB qui a été réalisé par le gouvernement sur l‘initiative et sous la direction du président de la République M. Macky Sall en 2017 mais c’est 7.1% de taux de croissance du PIB qui a été finalement réalisé . Pour dire que la production nationale se porte bien , pour dire que le processus de création de richesse pour la nation se porte très bien et manière inclusive . C’est un ensemble d’instruments qui a été mise en œuvre pour doper tant la demande globale que l’offre et de manière concomitante pour arriver à ce résultat.

Vous avez vu le Sénégal en chantier à travers le PUDC en milieu rural , avec promoville et envoie vers l’émergence à travers les projets important tels que le Pracas . Tout cela ensemble qui nous a permis d’avoir 1.400. 000 tonnes d’arachide cette année. J’étais à Kaolack en pleine ville on aperçoit des montagnes d’arachide et on m’a dit que c’est NOVASEN et partout dans le pays cet arachide existe. Moi je dirais simplement il faut savoir raison garder parce que cette production cd n’est pas la production du gouvernement de la République mais c’est la production du peuple Sénégalais.

Quand elle s’inscrit en croissance tout le monde devrait s’en réjouir parce que l’emploi que nous venons célébrer aujourd’hui avec les jeunes, cet emploi dépend de la croissance. Dire que les chiffres ne profitent qu’aux autres et dire que ce chiffre n’est pas une réalité , j’allais dire que la CMU c’est une fiction , je n’ose pas dire des gros mot à l’endroit des bénéficiaires de la CMU qui sont des millions de sénégalais qui ont aujourd’hui accès aux soins grâce à cette CMU.

Dire que les bourses de sécurité familiale ce n’est pas pertinente, c’est dire des gros mots à l’endroit des bénéficiaires qui en ont besoins parce que pilier social mais contre parti du quel fit le social, ces biens, financières garantissent à leurs enfants l’accès aux vaccinations et à l’école. Il ne s’agit pas d’un cash transfert qui sont fait sans contrepartie. C’est une stratégie globale pour sortir les segments des plus pauvres de leurs états et de leurs conditions. Je voudrais dire et c ‘est ce que j’ai dit à la jeunesse, il faut qu’ils se méfient des spéciales du découragement national.

Pendant que c’est le temps de l’action que le président Macky Sall travaille avec son gouvernement pour bien être exclusif du peuple sénégalais. Des troubadours de droite comme de gauche sont des spécialistes de l’incantation du verbe et du découragement. Il ne faut pas les écouter. S’il était écoutable, on les verrait à l’assemblée nationale au moins dans le lot des plus fort.Ces personnes qui font le tour du pays, l’insulte à la bouche qu’elles ont eu à faire dans ce pays ? Qu’est ce qu’elles proposent comme offre politique alternative, comme offre de développement alternative au plan Sénégal émergent, mais rien. La critique est facile, l’action est difficile. Il y en à droite comme à gauche.

Il y a un ancien ministre que j’ai également écouté hier qui ne représente rien dans ce pays, spécialiste des scissions et recomposition. A chaque fois qu’on les voit dans un ensemble, il s’arrange pour casser cet ensemble et repartir dans l’opposition. A en croire ils sont condamné à être dans l’opposition qui ont demandé des voix des sénégalais depuis 40 ans et qui n’ont rien du tout. Ce sont ces mêmes personnes qui aujourd’hui disent que le président Macky Sall veut plus que Benno Bokk Yakaar et il est minoritaire . Si BBY est minoritaire, eux ils sont dans la minorité de la minorité. Ces personnes représentent quoi pour porter la voix du peuple.

C’est le temps de l’action et de la croissance inclusive. J’ai l’habitude de dire que le président de la République à une compétence distinctive de cette classe politique. Il porte une problématique dans son message, l’inclusion avant lui a-t-on parlé de couverture de maladie universelle ? De bourse de sécurité familiale ? De résorption des déséquilibres spatiaux et territoriaux avec le PUDC ? Le PUMA ? Donc l’inclusion c’est le président de la République, c’est sa compétence distinctive. Un peu de respect je dirai à ceux qui sont dans l’incantation et le verbe facile, c’est leur spécialité mais nous nous sommes dans l’action.

