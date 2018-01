Ma semaine… La Chronique d’Ibrahima Mané* : Casamance au cœur !

Voilà encore une fois que cette terre du Sud est violée et violentée avec cet holocauste qui s’est traduit par le massacre de plus d’une dizaine de jeunes partis chercher du bois dans ce « bois sacré ».

Quelle signification pouvons-nous donc donner à cet évènement meurtrier ?

La première réflexion c’est la piste des communautés villageoises auto-organisées, jalouses de leur écosystème, car elles supportent difficilement qu’on agresse leur forêt, voire leur bois sacré, car les Diolas ont une relation particulière avec leur bois sacré. Pourquoi ?

Les Diolas ont leur propre écosystème qu’ils ont vu agressé par des gens venus d’ailleurs ; c’est d’ailleurs l’une des raisons de l’irrédentisme casamançais qui peut s’analyser au filtre de plusieurs causes…

-D’abord l’échec de la construction de l’Etat-Nation au Sénégal d’où la revanche des régions périphériques, raison pour laquelle ces régions pour se recentrer, ont pris les armes, soit par le grand banditisme criminel et mafieux : trafic de drogues, de bois, etc.

Pour la Casamance, il est question de plus de 300 milliards de francs pour des projets de développement. La vérité est qu’il faut des états généraux pour la Casamance et pour d’autres régions périphériques (Le Fleuve, Kédougou, Casamance…)

Il est grand temps qu’on mette toutes les cartes sur table sans même l’assistance d’intermédiaires étrangers (Sant-Egidio) et d’autres…

Pour régler définitivement le problème casamançais, il faudra bien un jour qu’on se parle franchement et qu’on arrête de faire la politique de l’autruche.

Cette tragédie nous fait très mal et pour y mettre fin, arrêtons de nous voiler la face, car des problèmes qui se posent sont les mêmes dans d’autres régions ; car chaque région du Senez peut revendiquer les mêmes problématiques : chômage massif des jeunes dans un pays où 75% de la population a moins de 25 ans ; un pays où la croissance n’est pas assez forte pour générer des emplois, un pays où les mêmes problèmes peuvent être renvoyés à d’autres situations africaines. Il semble que nous autres Sénégalais nous vivions dans cette fiction d’Etat-nation inachevée. Il semble après ces massacres que l’Etat-nation est une fiction chez nous ; ce qui veut dire que la fiction nationaliste au rebours de la fiction nationalitaire a beaucoup de chemins à parcourir. Le drame, c’est que le MFDC est la conjugaison de plusieurs choses dont la « lumpen » intelligentsia (Vincent Fouchet) qui s’est emparée de la direction du MFDC qui, à l’origine, était un parti périphérique né dans une région périphérique comme à Kédougou avec le bloc démocratique de Kédougou (BDK) de Mady Cissokho, comme l’UGOVAF dans le fleuve, ce qui a fait que Senghor a voulu faire ses partis périphériques pour les agglomérer au centre. L’histoire du MFDC renvoie aux conséquences à la sécheresse de 1973, avec l’afflux des populations du nord vers le sud en dépit des us et coutumes des populations locales ; ça va se traduire par une invasion des territorialités foncières et du viol de leur bois sacré de leurs rizières, et de leurs faros, or tout cela a été violé par des gens perçus comme autres, d’où le drame casamançais incessant (Louis Vincent Thomas, psychologie des diolas, bulletin B de l’Ifan 1961).

*Journaliste et Philosophe