France : Kisal s’explique sur la somme de 10 000 euros donnée à la coalition BBY lors du référendum

Ferloo.com – Lors d’une de ses visites en France en 2016, le Président de la République avait rencontré les partis composant la coalition « BENNOO BOKK YAAKAAR » de France. Lors de cette rencontre pendant laquelle des échanges importants avaient été faits sur les résultats du référendum du mois de mars 2016, le Président de la République avait donné aux partis de la coalition une somme de 10 000 euros.

Si plusieurs positions se sont exprimées sur l’utilisation de cet argent, KISAL a toujours été constant dans sa position relative à l’utilisation de cet argent. Malgré notre insistance, et malgré notre volonté de transparence dans la gestion commune de cette somme dans le cadre de la coalition BENNOO, nous constatons avec regret, toujours comme à l’accoutumée, que le parti du Président de la République qui est une composante de cette coalition, n’a jamais été aussi transparent comme nous l’aurions souhaité autant dans la gestion et dans l’utilisation de cette somme d’argent, que dans l’utilisation des moyens de campagne qui a toujours été un terrain de chasse gardée de l‘APR.

A aucun moment le coordinateur de L’APR France et son équipe, n’ont joué le jeu de la transparence attendue d’eux dans la disponibilité permanente de cette somme que le Président a avait mis à la disposition de la coalition. Ce comportement sape le principe de confiance qui devrait exister. KISAL exprime fermement son ancrage dans la majorité présidentielle mais ne sera jamais un parti godillot manipulable à tout va. Nous demandons fermement à la DSE APR France, à son coordinateur, son équipe et à son trésorier, de nous édifier sur la réalité et les conditions actuelles de gestion de cet argent et de celui de la campagne des Législatives et de mettre à la disposition des partis de la coalition chacun en ce qui le concerne sa part qui lui revient.

A défaut d’être entendu, la fédération de KISAL SENEGAAL France qui est une composante essentielle de notre coalition en France, saisira le Président de notre parti pour la conduite à tenir et les perspectives de travail et de collaboration avec l’APR de France. Sur la base de la décision que Prendra notre Président, notre fédération de France avisera sur la manière dont serons amenés à travailler dorénavant avec les partis de la majorité présidentielle en France dans les semaines et les mois à venir pour la préparation de la prochaine campagne présidentielle.

Pour la fédération de Kisal en France, Aïssata SOW, Secrétaire fédérale de kisal senegaal France