3ème mandat : Tiken Jah Fakoly brandit le carton rouge à …

La Côte d’Ivoire, la République de Guinée, le Sénégal, sont les trois pays où le débat pour un éventuel troisième mandat des présidents en place fait polémique. Parce que malgré la rumeur persistante, le sujet devient tabou au Sénégal, notamment, dans le camp présidentiel. En Guinée, Alpha Condé pique tout droit vers une révision constitutionnel lui permettant de briguer un troisième mandat et en Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est toujours dans le clair-obscur. En tout état de cause, le Reggae man ivoirien Tiken Jah Fakoly, sur les ondes de la RFM, brandit un carton rouge à tous ces aspirants à un troisième mandat.

«Un troisième mandat pose problème parce qu’il bloque les jeunes générations à accéder au pouvoir. Je souhaite que les anciens politiques se retirent de la scène politique et aident à organiser des élections transparentes », soutient d’emblée le Reggaeman ivoirien. Poursuivant son désaccord pour un troisième mandat, il déclare : «Donc, pour moi, il n’est pas question de 3ème mandat pour les présidents Condé, Ouattara et Sall. Ce n’est pas une bonne idée que nos dirigeants restent longtemps au pouvoir parce qu’à la longue, ils deviennent des dictateurs. Et un troisième mandat en Afrique n’est pas une bonne option. L’état de nos démocraties est encore fragile. On n’est pas au même niveau de démocratie que certains pays occidentaux». Il prévient de même les présidents cités plus haut que « s’il y a troisième mandat dans un de ces pays, je viendrai me battre à côté de la société civile pour barrer la route ».

Sur le cas spécifique de la Côte d’Ivoire, Tiken Jah Fakoly dit ne pas souhaiter un troisième mandat pour Alassane Dramane Ouattara. D’ailleurs, déclare-t-il, « dans un pays normal, Henry Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara ne doivent plus parler de politique. Je veux que ces politiques rédigent leur mémoire pour donner des repères à la jeunesse». Non sans regretter qu’en Côte d’Ivoire, il n’y a pas une société civile forte comme au Sénégal où « Y en a mare » n’acceptera pas un troisième mandat. En Guinée, la société civile est en train de se battre contre un troisième mandat d’Alpha Condé. « En Côte d’Ivoire, la société civile n’a mené qu’un seul combat: la libération de Laurent Gbagbo. Nous, artistes, ne pouvons pas nous mettre sur la première ligne du front de contestation pour dénoncer certaines pratiques. Nous ne sommes pas un parti politique. Notre combat se limite à éveiller la conscience des populations et à les sensibiliser».

A propos de l’affaire Guillaume Soro, le chanteur estime que « ce n’est pas le moment de réveiller les vieux démons car les Ivoiriens sont fatigués, surtout à un an de l’élection présidentielle. Nous devons penser à la mémoire de nos 3000 morts. Nous devons tout faire pour que la Côte d’Ivoire ne tombe pas dans les mêmes événements de 2011″.

Alioune Fall, co-invité de Tiken Jah Fakoly préfère respecter la ligne de conduite de l’Apr

Contrairement au chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly, le ministre conseiller du président de la République, Alioune Fall se veut être un militant discipliné. Il n’a pas voulu outrepasser la ligne de conduite tracée par le Secrétaire général de l’Alliance pour la République, Macky Sall. «Pour nous, ce n’est pas un débat (3ème mandat) d’intérêt national; par conséquent, nous refusons de nous prononcer. D’autant plus que notre chef nous interdit de nous prononcer sur ce débat inutile et nous consacrer sur le travail pour satisfaire les préoccupations des Sénégalais». (Kritik)