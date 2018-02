3ème conférence internationale sur le financement de l’Education : L’APR « salue avec force, le succès de cette rencontre »

Ferloo.com – “Le Sénégal vient d’abriter la troisième Conférence internationale sur le financement du Partenariat Mondial pour l’Education. Parrain de de l’évènement avec le Président Français, son Excellence Emmanuel Macron, le Président Macky Sall, s’est engagé dès son accession à la magistrature suprême, dans un vaste chantier de réformes dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur, et de la formation professionnelle”, renseigne le communiqué du porte-parole de l’APR, M. Seydou Guéye. Lire son communiqué intégral.

“Infatigable avocat de l’éducation sur la scène internationale, il vient d’être porté à la tête du Comité des Chefs d’Etats et de gouvernement pour l’éducation, les sciences, les technologies et l’innovation par ses pairs de l’Union africaine.

L’Alliance pour la République lui adresse ses chaleureuses félicitations pour la consécration de son leadership et la reconnaissance de la force de son engagement.

En effet, le choix de Dakar pour abriter cette grande rencontre de Chefs d’Etat, constitue à nos yeux, un encouragement pour notre pays, à poursuivre ses efforts en matière d’investissement en faveur de l’éducation, chiffrés à près de 25 % de ressources budgétaires, ce qui constitue une performance appréciable.

La rencontre de Dakar a atteint ses objectifs, car elle aura permis de mobiliser des engagements de financements importants et dans ce cadre, la contribution du Sénégal illustre à nouveau la détermination du Président Macky Sall, à porter cette nécessaire alliance pour une éducation de qualité pour tous.

Ainsi, l’APR salue avec force, le succès de cette rencontre qui honore notre pays, et remercie très chaleureusement les Chefs d’Etat et de Gouvernement et toutes les personnalités de dimension mondiale, qui ont honoré de leur présence, cette rencontre historique.

En outre, l’Alliance Pour la République, félicite également le Président Emmanuel Macron, co-parrain de l’événement, qui effectue, en même temps, une visite officielle de trois jours dans notre pays.

Enfin, l’Alliance Pour la République se réjouit du choix de notre capitale pour abriter cette rencontre, qui incontestablement constitue un tournant dans le plaidoyer pour le financement international de l’éducation”.