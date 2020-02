3ème candidature d’Alpha Condé à la Présidentielle : « C’est le parti qui décidera »

Rfi.fr – Pour la première fois depuis l’annonce d’un référendum constitutionnel en Guinée, le président Alpha Condé s’exprime sur RFI et France 24. Le chef de l’État réplique à ses adversaires qui l’accusent de vouloir remettre les compteurs à zéro pour pouvoir se représenter à la présidentielle d’octobre prochain. Toutefois il n’exclut pas d’être candidat : « C’est mon parti qui décidera… »

RFI : Monsieur le Président, nous allons venir à l’annonce que vous avez faite récemment, celle d’un référendum pour une nouvelle Constitution. Cela doit se tenir le 1er mars, le même jour que les élections législatives. L’opposition affirme que c’est un stratagème visant à vous permettre de vous représenter pour un troisième mandat. Que leur répondez-vous ?

Alpha Condé : Vous savez, la Constitution actuelle, nous sommes obligés de la violer par les accords politiques. Et aujourd’hui, la Constitution guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel. Par exemple, la parité entre hommes et femmes, la lutte contre les mutilations génitales, le mariage des filles avant 18 ans, et surtout, le partage correct des ressources. Par exemple, aujourd’hui, nous consacrons 15 % des ressources minières aux sous-préfectures. Nous voulons qu’un fonds constitutionnel existe qui serait un fonds pour la jeunesse et un fonds pour les personnes vulnérables.

Maintenant, pour les élections, chaque parti est libre de présenter le candidat qu’il veut. Donc la Constitution c’est une chose et l’élection présidentielle c’est autre chose. Donc, si nous voulons une Constitution moderne, qu’est-ce qui est plus démocratique qu’un référendum ? Si le peuple est contre, il vote non. S’il est pour, il vote oui. Donc je ne vois vraiment pas où le problème, où il y a stratagème ? La Constitution n’a rien à voir avec l’élection présidentielle. Il s’agit de la Constitution de la Guinée, une Constitution qui réponde aux besoins actuels.