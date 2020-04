“23ème jour de confinement : Un soleil radieux à Paris entre anxiété et espoir» par Amadou Bal BA

En Grande-Bretagne, le Premier Ministre, Boris JOHNSON, qui n’avait pas pris au sérieux la pandémie, est depuis 3 jours en soins intensifs. Peu d’informations sont communiquées, et cela accroît l’angoisse des Britanniques.

En Hongrie, le populiste Premier Ministre, Viktor ORBAN, a saisi l’opportunité du Coronavirus, pour décider d’un état d’urgence illimité. Il peut, désormais, légiférer par décret, et non pas par ordonnance, mettant ainsi en quarantaine, la déjà très faible démocratie hongroise. Le parlement n’a donc aucun pouvoir de ratification de ces décrets, et il a muselé la presse, puisque toute attaque, jugée par lui antinationale, peut entraîner jusqu’à 5 ans de prison.

La Hongrie de Viktor ORBAN est un virus qui va infecter l’Union européenne déjà moribonde et éloignée de la préoccupation des peuples. Jusqu’ici, et en dépit des critiques, deux atouts majeurs avaient été mis au crédit de l’Europe : la paix et la démocratie. L’Union européenne n’a pas été capable de retenir la Grande-Bretagne et n’a pu su, dans cette pandémie, établir une solidarité active avec les Italiens et les Espagnols, en très grande souffrance.

L’Autriche veut, progressivement, faire redémarrer l’économie, mais le port du masque obligatoire dans l’espace public. Une initiative paraissant prématurée et hasardeuse.

Une lueur d’espoir chez nos amis Espagnols, le ratio d’hospitalisations diminue, même si le nombre de morts reste encore élevé. L’expérience espagnole sera utile à la France et à l’Afrique, notamment ce qui concerne le confinement strict et ces mesures de désinfection des rues. Cependant, le personnel médical est déjà largement contaminé.

En France et en Afrique, au sortir de cette crise, il faudrait créer un grand service public de la santé, dans lequel l’hôpital public et la médecine de ville seront fortement imbriqués, par un contrat d’objectifs et de moyens. Si les urgences n’ont pas été débordées, de façon inconsidérées, c’est que les médecins de ville ont pu filtrer et traiter efficacement certains cas. Les EHPAD seront à revoir, notamment avec leur coût élevé, sans rapport avec la qualité des prestations.

La Chine, après 76 jours de confinement, dessert un peu ces mesures à Wuhan. L’activité économique doit reprendre coûte que coûte ; la Chine souhaite conserver son avance sur les pays Occidentaux. Mais les familles ne sont autorisées à sortir que 2 heures par jour, et pour une seule personne de la famille.

Contrairement à ce qu’indique le gouvernement chinois, des personnes continuent encore de mourir du Coronavirus ; c’est le cas d’une infirmière en mission à Wuhan, retournée, il y’a de cela 15 jours, à Jinan, dans le Shandong, confinée pendant 14 jours, mais morte le jour de sa sortie. Elle avait une fille de 3 ans.

On a appris que l’équipage français qui allait en Chine récupérer des masques, contaminé par le Coronavirus, est mis en quarantaine, à son débarquement, et l’avion immobilisé. On se souvient aussi de cet épisode, digne du Far-West, où Donald TRUMP avait, dans un rodéo, à la dernière minute, chipé la cargaison française, en la payant trois fois son prix. Une autre cargaison chinoise pour la France a été retournée en Chine, parce que jugée conforme au cahier des charges, à la commande. Il nous faudrait donc un marabout de Barbès, pour des masques suffisants pour le personnel médical.

La progression du Coronavirus en Afrique reste un sujet de préoccupation majeure. En effet sur 52 Etats et au 7 avril 2020, 10 267 personnes ont été infectées et 492 morts. Les Etats les plus touchés sont l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte et le Maroc ; ces trois derniers Etats ont dépassé les 1000 morts, chacun. Au Sénégal, et au 8 avril 2020, on dénombre 244 cas, 113 guéris et 2 décès. Il n’y avait qu’un seul cas de COVID-19 au 2 mars 2020 dans ce pays.

Le Président Macky SALL, du Sénégal, vient de livrer sur sa page Facebook une réflexion, instructive, sur « l’Afrique et le Coronavirus », que je vous recommande.

En attendant la fin du Confinement, j’ai retrouvé deux armes absolues : ma cafetière, le bon espresso du tabac du métro Jourdain me manque beaucoup, et mon transat que j’ai déplié sur mon balcon. Mais tout le monde à la maison voulait, illico presto, me le chiper. Comme j’ai un peu toussé tout le monde s’est vite sauvé.

On prie, à l’approche de Pâques, que ce soleil d’Afrique sur Paris, tue définitivement cette cochonnerie.

Prenez grand soin de vous et de votre entourage !

Paris, le 8 avril 2020, 23ème jour de confinement,

Par Amadou Bal BA – http://baamadou.over-blog.fr/