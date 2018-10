13 astuces pour boire plus d’eau quotidiennement

SANTÉ – Bien qu’il soit essentiel de rester hydraté, on a toujours de bonnes raisons de ne pas boire suffisamment d’eau: un emploi du temps trop chargé, autre chose à boire (comme du café ou des cocktails) et la crainte de devoir passer la moitié de la journée aux toilettes.

On vous comprend. Mais boire est vraiment important. Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreuses façons de s’hydrater sans pour autant chambouler ses habitudes. Des experts nous font part de leurs stratégies bêtes comme chou pour boire plus d’eau.

Entamez et terminez votre journée avec de l’eau

Si vos journées sont si chargées que vous hydrater ne vous traverse même pas l’esprit, essayez de les commencer et de les terminer avec de l’eau pour évacuer la pression, conseille Autumn Ehsaei, diététicienne en Caroline du Nord. Boire quelques verres avant et après votre journée de travail vous assurera une quantité convenable d’eau et vous rapprochera de votre objectif 100 % hydratation.

Pour chaque tasse de café, buvez un verre d’eau

“Le café, bien que liquide, ne possède pas les mêmes vertus hydratantes et désaltérantes que l’eau,” indique-t-elle. Si vous avez l’habitude de boire plusieurs tasses de café par jour, les accompagner d’un verre d’eau vous apportera un bon niveau d’hydratation.

Agrémentez vos boissons et smoothies de glaçons

Si vous trouvez l’eau peu folichonne, un bon moyen de vous hydrater sans en avoir l’air est d’ajouter plein de glaçons à vos boissons et smoothies préférés, nous dit Maryann Walsh, diététicienne en Floride. Quatre glaçons glissés dans votre verre équivalent à la moitié d’un verre d’eau, et vous ne le remarquerez même pas.

Préparez des plats plus épicés

Forcer un peu sur les épices en ajoutant, par exemple, de la sauce pimentée ou du poivre à vos plats, voilà un moyen facile – et goûteux – de faire monter en flèche votre consommation d’eau. Comme la plupart des gens boivent de l’eau (ou plutôt se ruent sur leur verre) pour éteindre l’incendie après chaque bouchée de nourriture épicée, l’objectif 100 % hydratation a de grandes chances d’être atteint, remarque Kristen Smith, diététicienne en Géorgie.

Accompagnez chaque médicament ou supplément d’un grand verre d’eau

Si vous prenez des médicaments ou des suppléments, fixez-vous pour objectif de les faire descendre à l’aide d’un grand verre d’eau, suggère Maryann Walsh. Étant donné qu’il est recommandé d’espacer les prises pour en accroître l’efficacité, ce petit truc peut avoir un impact sur votre consommation d’eau.

Investissez dans une bouteille d’eau intelligente

Si, avec tout ce que vous avez à faire, vous oubliez de suivre votre consommation d’eau, optez pour la bouteille intelligente qui s’en chargera pour vous. En plus de vous aider à calculer votre quantité d’eau quotidienne idéale, une bouteille comme HydraCoach, DrinKup ou Ozmo Active vous envoie des rappels et enregistre vos données pour que vous puissiez améliorer votre hydratation au fil du temps.

Buvez à la paille

On avale en général une plus grande quantité quand on boit à la paille plutôt qu’à la bouteille. La paille présente également l’avantage de rendre l’eau plus accessible, explique Kristen Kizer, diététicienne clinicienne au Houston Methodist Hospital du Texas. Par exemple, au cours d’une réunion, vous boirez plus facilement si la paille vous évite d’ouvrir votre bouteille à chaque fois.

Pour remplacer les pailles en plastique qui contribuent à la pollution des océans, pensez aux alternatives en bambou, inox et autre.

Utilisez une application

Il existe plein d’applications telles que Gulps qui sont là pour vous aider à renforcer votre consommation d’eau en envoyant des rappels sur votre téléphone et en vous permettant de visualiser la quantité d’eau avalée jusque-là, déclare Amanda Montalvo, diététicienne et praticienne en alimentation fonctionnelle chez Kettlebell Kitchen. Si vous êtes de nature joueuse, Plant Nanny associe votre consommation d’eau quotidienne à la survie d’une superbe plante.

Faites vos calculs à l’avance

Si vous préférez un suivi à l’ancienne, commencez par estimer la quantité d’eau que vous devez boire chaque jour (“au minimum la moitié de votre poids en grammes”, selon Amanda Montalvo). Remplissez ensuite une grande bouteille et veillez à la finir avant le soir. S’il est peu pratique pour vous de transporter une grande bouteille, transvasez la quantité voulue dans plusieurs petites bouteilles, suggère Kristen Kizer. N’oubliez pas de les remplir pour le lendemain avant d’aller vous coucher.

Buvez de façon originale

Si vous trouvez ennuyeux de boire de l’eau, des études montrent que modifier sa façon de la boire peut rendre ce liquide plus attrayant. Des chercheurs de l’université de Chicago et de l’Ohio se sont penchés sur la consommation d’eau de 300 participants à qui ils ont demandé d’imaginer des façons originales de la boire. Certains l’ont fait dans des verres à martini ou encore à la cuillère. Résultat? Cela leur a semblé plus amusant. La prochaine fois que vous rechignerez à l’idée de boire de l’eau dans un gobelet quelconque, innovez!

Refaites le plein dès que la bouteille est vide

Levez-vous et remplissez votre bouteille dès qu’elle est vide, souligne Kristen Kizer. Vous serez ainsi paré pour la prochaine séance d’hydratation et n’aurez pas l’excuse de devoir la remettre à plus tard.

Intégrez votre consommation d’eau à des objectifs de santé qui sont importants pour vous.

Si boire de l’eau pour être bien hydraté ne suffit pas à vous motiver, essayez d’intégrer cette habitude à d’autres objectifs importants pour vous. Par exemple, boire 20 cl d’eau avant le repas facilitera votre digestion. Le faire une heure après le repas aidera votre corps à absorber les micronutriments, indique Jacqueline Schaffer, médecin et auteure d’Irresistible You (en plus de contribuer à une meilleure santé de la peau et des articulations, une bonne hydratation soulage les maux de tête).

Surveillez la fréquence à laquelle vous allez aux toilettes

Déterminez le temps qui s’écoule entre votre consommation d’eau ou d’autres liquides et le moment où vous allez aux toilettes. “Ces données peuvent être très utiles à ceux qui effectuent de longs trajets ou s’inquiètent de voir leurs nuits interrompues”, souligne Kristen Kizer. Au lieu d’éviter les liquides l’après-midi et le soir au cas où, vous boirez sans crainte, tant au bureau qu’à la maison, quand vous saurez à quel moment vous devez vous arrêter.

