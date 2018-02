127ème édition de Jumaadaal Uulaa : Serigne Moustapha Maty Léye monte au créneau

A trois jours de la 127ème édition du Jumaadaal Uulaa commémorant l’anniversaire de la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine BARA Mbacké, son khalife Serigne Moustapha Maty Léye Mbacké, entouré de son porte-parole, Cheikh Thioro Bassirou Mbacké et des membres de la famille, s’est adressé ce dimanche, aux environs de 11h, aux populations de la localité. Il a ainsi vivement remercié Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides qui a été un fidèle serviteur et compagnon de Cheikh Sidy Mocktar Mbacké dans la voie tracée par Khadimoul Moustapha. “Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dira t-il, a accompagné et assisté la famille de Serigne Mouhamadou Lamine BARA Mbacké dans cette douloureuse épreuve qui a frappé la famille avec la disparition de Serigne Cheikh Sidy Mocktar Mbacké. En aucun moment, nous ne nous sommes sentis seuls. Nos remerciements vont aussi à l’endroit de notre guide, Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudouss, des autres khalifes des familles de Serigne Touba, de l’ensemble des Cheikh de la Voie, des khalifes généraux des différentes confréries musulmanes et du Clergé catholique”.

Serigne Moustapha Maty Leye a également appelé les membres de la famille et les disciples dans la discipline conformément aux enseignements de Serigne Mouhamadou Lamine BARA Mbacké et à faire preuve de retenue et de ne point verser dans la polémique. “C’est contraire à la tradition de la famille ! La maison de Serigne Mouhamadou Lamine BARA Mbacké a toujours été un temple du savoir et d’apprentissage ancré dans les pures valeurs du mouridisme. C’est également le legs de Cheikh Sidy Mocktar Mbacké qui avait fini, en se conformant à ces mêmes enseignements, d’unifier toute la Ummah islamique. Et nous n’entendons point déroger à cette règle fondamentale en versant dans des débats stériles” martèlera-t-il.

Le khalife de Serigne Mouhamadou Lamine BARA Mbacké a, par ailleurs, devant le ministre de l’Environnement, Amadou Lamine Dieng, remercié le Président Macky Sall qui n’a ménagé aucun effort lors du douloureux événement qui a frappé Gouye Mbind et le mouridisme pour accompagner la famille éplorée dans l’épreuve

Correspondance particulière de Amadou Ly DIOM