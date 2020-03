1000 milliards pour Force Covid19 : Eviter la généralisation “les bourses sociales”

Si on réfléchit vraiment par rapport aux 1000 milliards annoncé par le Président Macky Sall pour la mise en œuvre de Force-Covid-19, voilà ce que je pense.

La mesure est bonne. Mais suite à l’annonce des ministres de lancer des projets sociaux de distribution ainsi que de l’appui en achat des vivres, j’ai peur que la mesure importante du Président Sall ne soit en train d’être transformée en une généralisation hâtive du programme “Bourse sociale” pour aller toucher tout le secteur informel de manière désordonnée.

L’État doit éviter de se transformer en une ONG supra’nationale et agir dans le cadre de politiques publiques plus réfléchies.

Par exemple, quand on demande aux chauffeurs du transport public de limiter le nombre de places et qu’on met en œuvre l’état d’urgence qui va certainement impacter négativement les activités économiques et les ménages, les mesures de politique publique suivantes s’imposent :

1- Subventionner le carburant à 50% sur la période. Ainsi les transporteurs ne perdront pas en réduisant leurs effectifs par exemple, et ils le ressentiront directement à la pompe.

2- Subventionner les assurances pour les transports urbains à 100%.

3- Subventionner à 50% l’eau et l’électricité pour les ménages du derniers tiers et progressivement dégressif pour les autres ménages et entreprises sur toute la période.

4- Subvention généralisée à 40% du prix du riz et de l’huile en organisant la commercialisation pour éviter des effets pervers en lieu et place de la distribution des vivres.

5- Appuyer financièrement les entreprises essentielles qui ne peuvent arrêter leurs services.

6- etc.

Ces mesures peuvent directement impacter les populations et nous éviteraient une généralisation des “bourses sociales” ou une politisation à outrance avec des campagnes de distribution tous azimut.

Dr. Abdourahmane BA