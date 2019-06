1/4 DE FINALE COUPE DU MONDE U20 : le collectif sénégalais à l’assaut de la combativité sud-coréenne

Le Sénégal et la Corée du Sud s’affrontent ce samedi, en quart de finale de la Coupe du monde U20 au stade municipal de Bielsko-Biala (Pologne). Pour accéder au dernier carré, les Lionceaux seront confrontés à une véritable opposition de style.

Bielsko-Biala est le théâtre de l’opposition entre le collectif sénégalais et la combativité sud-coréenne. Une rencontre qui promet d’être très disputée entre deux équipes qui nourrissent le secret espoir de figurer dans le dernier carré. Si le Sénégal a disputé sa dernière demi-finale dans cette catégorie qu’en 2015, en Nouvelle-Zélande, la dernière de la Corée du Sud remonte à … 1983. Les Guerriers Taegeuk tiennent ainsi une belle occasion pour changer la donne.

Battue d’entrée par le Portugal 1-0, la Corée du Sud s’est ensuite relancée en dominant l’Afrique du Sud 1-0 avant de créer l’exploit en infligeant à l’Argentine sa première défaite du tournoi. Après avoir réussi à s’extirper in extremis de leur groupe, les Sud-Coréens ont trouvé les ressources nécessaires pour sortir le Japon en huitième de finale. Un coup que voudront bien rééditer les protégés de Jungyong Chung face au Sénégal. Et les Lionceaux gagneraient bien à se méfier de cette équipe qui, comme beaucoup de nations asiatiques, fait preuve d’une grande rigueur tactique et d’une combativité à toute épreuve, sans compter sa rapidité en contres. Face à l’Argentine et au Japon, les Guerriers Taegeuk ont démontré qu’ils ne lâchent jamais rien. Mais Youssouph Dabo soutient qu’il ne faut pas réduire cette équipe coréenne juste à la combattivité. « La Corée du Sud est une équipe très disciplinée avec des joueurs qui se donnent à fond. Ils ont de très bons joueurs et de très bonnes individualités. Techniquement, on a vu de quoi ils sont capables de faire dans les petits espaces. A nous de réduire ça parce que ce sera un peu dense comme tout le temps dans un match de football. On espère que la balance basculera de notre côté », a laissé entendre le sélectionneur du Sénégal.

Pour cette rencontre, Dabo estime que son équipe s’est préparée à toutes les éventualités et est déterminée à jouer avec beaucoup de confiance pour avancer dans ce tournoi. Du côté coréen, on prend très au sérieux cette équipe sénégalaise. Pour Jungyong Chung, ce match n’est pas gagné d’avance et s’annonce difficile. « Le Sénégal est une bonne équipe qui a de grandes capacités physiques et une grande force individuelle et surtout collective. Nous avons joué avec beaucoup d’équipes aux styles différents, mais contre le Sénégal, ce sera un autre match», note le sélectionneur sud-coréen. Mais, assure-t-il, son équipe s’est bien préparée pour être très performante. « Il nous faudra donc être très fort mentalement, efficace sur le terrain, ne pas prendre de but et surtout en marquer pour remporter le gain de la partie », a lâché le coach des Guerriers Taegeuk.

Fidèles à leur bonne organisation tactique et à leur combativité, Um Wongsang et ses coéquipiers n’auront de choix que d’écarter cette équipe du Sénégal. Mais ils auront en face une défense performante, qui encaisse peu de buts (un seul en quatre rencontres), mais aussi des Lionceaux bien organisés et soucieux de réussir une grande performance collective pour les battre et poursuivre leur rêve. (Le Soleil)