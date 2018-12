​ Santé : And Gueusseum décrète une grève de 72 h à partir de ce lundi et annonce une marche mercredi

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas)/ «And Gueusseum » corse la lutte et lance son 17e plan d’action. Son secrétaire général, Mballo Dia Thiam et ses camarades décrètent une grève de 72 heures à partir de ce lundi 17 décembre 2018 avec respect des urgences et l’abandon du service minimum.

Ils comptent poursuivre la restitution et tous les vaccins aux médecins-chefs de Districts, restitution qui sera suivie de points de presse locaux.

«Malgré les menaces et les intimidations d’Abdoulaye Diouf Sarr, nouvel architecte de la division des travailleurs de la Santé et de l’Action sociale, And Gueusseum va continuer à mener sa lutte pour la justice et l’équité dans le traietement des agents», déclare Mballo Dia Thiam.

Une marche nationale est prévue par les grévistes ce mercredi 19 décembre 2018, annonce-t-il.

Source:Pressafrik